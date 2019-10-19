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Kartal, yaralarını sardı

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Yenicami, Binatlı’yı deplasmanda Hasan, Abaka ve Juuior’un golleriyle mağlup ederek 2 haftalık kötü gidişini sonlandırıp 13 puana yükseldi. Binatlı ise Farouk’un kırmızı kart görmesiyle 40 dakikadan fazla 10 kişi oynayan rakibinden puan çıkaramamanın üzüntüsünü yaşadı

Kartal, yaralarını sardı
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Yer:  Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cemal Sakallı, Abdullah Genç

Binatlı: Yunus,Berkem, Debola, Mehmet Neşe, Bayram, Mustafa, Muammer, Serkan, Habibi, Alattin, Moses

Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar, Fırat, Hascan, Mehmet Göktaş, Hasan Ulukök, Abaka, Hasan Evren, Farouk, Junior, Yannick

Goller: 68.Dk Habibi (Binatlı)- 10.Dk Hasan Ulukök, 47.Dk Abaka, 88.Dk Junior (Yenicami)

K-Pet Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Binatlı ile Yenicami arasındaki mücadeleden galip ayrılan Yenicami, zirveyi takibini sürdürdü. Binatlı ise evinde aldığı bu mağlubiyetle üç puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşamadı.

Binatlı ile Yenicami arasında oynanan 6. hafta mücadelesinden 1-3 galip ayrılmayı başaran Yenicami, puanını 13'e çıkardı ve zirveyi takibini sürdürdü. Binatlı ise aldığı bu mağlubiyetle  3 puanla ligde 15. sırada kaldı.

Yenicami'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Hasan Ulukök, 47.dakikada Abaka ve 88. dakikada Junior kaydetti. Binatlı'nın tek golü 68.dakikada Habibi'den geldi.

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