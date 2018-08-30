Kartal, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda 1-1'in rövanşında Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Pepe'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup, 45'te temsilcimizi 2-0 öne geçirdi: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Pepe, farkı 3'e çıkardı: 3-0

Sırbistan'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.