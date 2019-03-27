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Kartal tura "Kenneth"lendi

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Yenicami, Baf Ülkü Yurdu'nu, geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselirken, 2 gol ve 1 asistle Kenneth turun gelmesini sağladı

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Kartal tura "Kenneth"lendi
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Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Şakir Azizoğlu, Necmi Bulut

Yenicami: Ozan, Ünal, Salih (Dk.89 Ali Üçtaş), Hascan, Emin, John Ebuka, Hasan (Dk.46 Tansel), Farouk, Kenneth, Aminu (Dk.64 Mehmet Altın), Yasin

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Erdinç (Dk.87 Görkem), Fikri, Lawal, Hasan, Hafız, Joseph, Mehmet, Ahmet, İbrahim (Dk.72 Azat), Tahsin (Dk.29 Berk)

Goller: Dk.27 ve Dk.67 Kenneth, Dk.83 John Ebuka (Yenicami) - Dk.7 Joseph (BÜY)

K-PET Süper Ligde şampiyonluğu hedefleyen lider Yenicami, Kıbrıs Kupasında da yarı finale yükselerek çifte zafer hedefine ilerleyişini sürdürdü.

Yenicami, Kıbrıs Kupası'nda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu'nu, geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Süper Ligde de yoluna doludizgin devam eden lider Yenicami'ye yarı final biletini getiren golleri 27 ve 67. dakikalarda Kenneth ile 83. dakikada Kenneth'in asistinde Ebuka kaydetti. Konuk Baf Ülkü Yurdu'nun tek golünü ise 7. dakikada Joseph attı.

Saha zemininden dolayı Baf Ülkü Yurdu'ndan Tahsin ile Yenicami'den Aminu sakatlanırken oyuna devam edemediler. Tahsin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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