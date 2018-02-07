Kartal tura kanatlandı

Yenicami ile Doğan Türk Birliği, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşılaşması nefesleri keserken, 17 gol sonrasında turu atlayan taraf Yenicami oldu

2-2 (Uzatmalarda 3-3) (Penaltılarda 9-8)

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Canaloğlu, Hakan Gök

Yenicami: Ozan, Eray(Mehmet), Emin, Salih(Hasan), Mehmet Altın, Ünal, John Ebuka, John Okoli, Tansel, Faruk(Behiç)

Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet, Koral, Hasan, Raheem, Emek, Aydın(Kenan), Okafor, Jay Jay, Ahmet Coşkun, Selim

Necati KÜLAHLILAR

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur mücadelesinde Yenicami ile Doğan Türk Birliği, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ligde şampiyonluğun en büyük adayları arasında olan Yenicami ile Doğan Türk Birliği arasındaki ilk devresi 0-0, maçın normal süresi 2-2, 15’er dakikalık iki uzatma dakikası da 3-3’e bitti. Mücadeleyi penaltı atışları sonucunda 9-8 kazanan Yenicami, adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçta Yenicami’nin gollerini 71. dakikada Ünal Kaya, 79. dakikada Emin, 119. dakikada John Ebuka attı. Doğan Türk Birliği’nin gollerini ise 54 ve 115. dakikalarda Okafor, 73. dakikada Jay Jay Pamboe kaydetti. Doğan Türk Birliği’nde Jay Jay Pamboe, takımı adına tek penaltı kaçıran isim oldu.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda bu akşam Binatlı ile GAÜ-Çetinkaya arasında oynanacak mücadele sonrasında son çeyrek finalist belirlenecek.