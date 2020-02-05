Kartal tura kanatlandı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler:Utku Hamamcıoğlu, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut

Yenicami:İdris, Tansel (Dk.69 Fırat), Hüseyin Sadıklar, Farouk, Abaka, Yasin, Hascan, Hasan (Dk.Mahmut Amasyalı), Ebuka, Mehmet Altın (Dk.85 Mehmet Göktaş), Aminu

M.A.Yeşilova: Kemal, Mustafa, Mejdi, Vakkas (Dk.86 İlyas), Emin, Mbah, Memduh, Yasin (Dk.68 Burak), Billy, Frides, Quincy

Goller: 4.Dk Ebuka, 53.Dk Abaka, 81.Dk Mehmet Altın (Yenicami)- 7.Dk Fidelis(M.A.Yeşilova)

Kırmızı kart: 52.Dk Emin (M.A.Yeşilova)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur mücadelesindedün LefkoşaAtatürk Stadı’nda Yenicami ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi.

Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği maçoldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 3-1 kazanan Yenicami ismini çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Yeşilova, Emin’in 52.dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlarken bu kart maçın kırılma anı oldu.

Yenicami’ye turu getiren golleri Ebuka, Abaka ve Mehmet Altın kaydetti. Yenicami’nin Fırat ile bir topu da direkten geri geldi.