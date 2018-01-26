Kartal, Talisca’yla uçtu

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçtan 2-1 galip ayrıldı

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.

2. dakikada Kasımpaşa defansından dönen topa Adriano gelişine vurdu, top kaleci Ramazan'ın kucağına gitti.

15. dakikada Kasımpaşa, çok tehlikeli yerden frikik kullandı. Top barajdan döndü.

16. dakikada Beşiktaş gol çok yaklaştı. Quaresma'nın yaptığı ortada Oğuzhan ön direkte topa dokundu, Ramazan gole izin vemerdi.

Beşiktaş, Talisca ile golü buldu!

18. dakikada Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ricardo Quaresma'nın kornerden ortaladığı topa ceza sahasında Talisca kafayla vurdu, top ağlarla buluştu.

21. dakikada Beşiktaş'ta Adriano, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

24. dakikada Oğuzhan'ın ceza alanında çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Beşiktaş, Anderson Talisca ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0 yaptı. Medel'in başlattığı atakla sağ kanatta topla buluşan Quaresma, topu ceza sahasına ortaladı. Talisca kafa vuruşuyla topu ikinci kez Kasımpaşa fileleriyle buluşturdu. Beşiktaş'ın son 4 golünün tamamına imzasını atan Anderson Talisca, bu gollerin 3'ünü kafayla attı. Süper Lig'de 7. golünü attı.

30. dakikada soldan yapılan ortada, Negredo yerden vurdu ancak top yandan auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ricardo Quaresma, topa çok sert vurdu. Top resmen direkte patladı!

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Eduok'un vuruşunda Fabri, direk dibinde son anda topa uzanarak korlere çeldi.

52. dakikada Anderson Talisca'nın savunma arkasına pasında Ryan Babel, topu kaleci Ramazan'ın üzerinden aşırdı, Ben Youssef golü son anda önledi ve topu uzaklaştırdı.

57. dakikada Beşiktaş'ın 2 golünü birden kaydeden Anderson Talisca sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Talisca'nın yerine yeni transfer Domagoj Vida oyuna girdi.

Kasımpaşa farkı 1'e indirdi!

72. dakikada Kasımpaşa, Trezeguet'in attığı golle skoru 2-1 yaptı. Trezeguet, sol kanattan ceza sahasına girdi, topu çekti ve sağ ayağıyla vuruşunda topu filelere gönderdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı Anderson Talisca'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve puanını 36'ya yükseltti.

