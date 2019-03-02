banner255
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
29 0
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
57 0
 
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
31 0
34 0
40 0
Büyük ikramiye Lefkoşa'da
Büyük ikramiye Lefkoşa'da
30 0
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
28 0
banner82

Kartal son dakika 1 puanı kurtardı

banner27

23. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 90. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı

banner262
Kartal son dakika 1 puanı kurtardı

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar), Varela (Dk. 72 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 90+5 Gyan)

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner Erkin, Hutchinson (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Enzo Roco), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 69 Lens), Quaresma, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 38 Hutchinson, Dk. 90 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 57 Kravets, Dk. 62 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında maçında Beşiktaş, 90. dakikada Caner Erkin'in attığı golle İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe derbisinin ardından Kayseri'de de sahadan 1 puanla ayrılan siyah-beyazlı ekip, zirve yolunda büyük yara aldı. 

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, 38. dakikada Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı, Kayserispor, 57. dakikada Kravets ile eşitliği yakaladı. 62''de Deniz Türüç ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. Beşiktaş, Caner Erkin'in 90. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 

Bu sonuçla zirve mücadelesinde büyük yara alan Beşiktaş, puanı 41'e Kayserispor ise 32'eye çıkardı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.