Kartal son dakika 1 puanı kurtardı

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar), Varela (Dk. 72 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 90+5 Gyan)
Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner Erkin, Hutchinson (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Enzo Roco), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 69 Lens), Quaresma, Burak Yılmaz
Goller: Dk. 38 Hutchinson, Dk. 90 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 57 Kravets, Dk. 62 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında maçında Beşiktaş, 90. dakikada Caner Erkin'in attığı golle İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe derbisinin ardından Kayseri'de de sahadan 1 puanla ayrılan siyah-beyazlı ekip, zirve yolunda büyük yara aldı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, 38. dakikada Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı, Kayserispor, 57. dakikada Kravets ile eşitliği yakaladı. 62''de Deniz Türüç ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. Beşiktaş, Caner Erkin'in 90. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla zirve mücadelesinde büyük yara alan Beşiktaş, puanı 41'e Kayserispor ise 32'eye çıkardı.