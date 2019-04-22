Kartal, Sivas'ta kanatlandı

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelenin 31. dakikasında konuk ekip Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor 45. dakikada Diabate'nin attığı golle beraberliği sağladı:1-1 Konuk ekibe galibiyeti getiren gol 87'de Burak Yılmaz'dan geldi: 1-2
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya yükseltti. DG Sivasspor ise 35 puanda kaldı.