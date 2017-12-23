"Kartal" Sivas'ta ağır yaralı!

ağır yaralı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

Sivas temsilcisi 5'inci dakikada Rybalka ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş bu gole 26'ncı dakikada Negredo'nun penaltı golüyle karşılık verdi. 1-1

Ev sahibi ekip 83'üncü dakikada Cyriac ile tekrar öne geçti.2-1.

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

GOL: 5. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, penaltı noktası civarına düşen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

9. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Ziya Erdal, uzaklaştırmak istedi. Kale alanında kalan meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Pepe'nin vuruşunda, Ziya Erdal bu kez topu çizgiden çıkardı.

24. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ziya Erdal'ın hatasında topu önünde bulan Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Talisca, Bjarsmyr ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 26. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Kazanılan penaltı atışını kullanan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar, soluna gelen topa müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

39. dakikada Talisca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle çıkardı.

44. dakikada Quaresma'nın sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

52. dakikada Medel'in pasında Talisca'nın penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Tolgahan Acar, topu iki hamlede kontrol etti.

56. dakikada Babel'in pasında topu kontrol eden Cenk Tosun'un ceza yayı içerisinde dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

66. dakikada Emre Kılınç'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Kone'nin vuruşunda kaleci Fabricio'nun müdahalesi sonrası boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

GOL: 83. dakikada Sivasspor, mücadelede yeniden öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın vuruşunda kaleci Fabricio topu çizgiden çıkardı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Cyriac'ın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-1

Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.