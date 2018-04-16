Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği'nin 5 puan önünde şampiyonluğa ilerleyişini sürdürdü
Ligin dibinde Yeni Boğaziçi, haftalardan sonra düşme hattından play out hattına çıkarak 27. haftanın kârlı takımlarından olurken, Yalova düşme hattına geriledi. Ozanköy ise kümede kalma şansını mucizelere bıraktı
Play out hattı bölgesi takımlarından kazanan tek takım olan Baf Ülkü Yurdu rahat nefes alırken, moral motivasyon olarak çöken Gençler Birliği, play out hattındaki en riskli takımlardan biri haline geldi
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Uğur Gök 34 gole ulaşırken, 33 gole ulaşan John Ebuka yakın takibini sürdürüyor
Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi
Yeni Boğaziçi, son haftaların formda takımı Türk Ocağı'nı mağlup ederek haftalardan sonra düşme hattından play out hattına çıkarak 27. haftanın kârlı takımlarından oldu
Haftanın Yıldızı: John Ebuka (Yenicami)
John Ebuka attığı gollerle Yenicami'yi sırtlamaya devam ederken, Yalova karşısında da 2 gole ve 1 asiste imza atarak kritik galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Kemal Yürekli (Baf Ülkü Yurdu)
Kemal Yürekli, Küçük Kaymaklı maçına Baf Ülkü Yurdu'nu iyi hazırlayarak, takımının play out hattı bölgesi takımlarından kazanan tek takım olmasını sağladı
Haftanın Hakemi: Ali Özer (GAÜ Çetinkaya - Gençlik Gücü)
Ali Özer, haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından olan GAÜ Çetinkaya - Gençlik Gücü maçında yardımcılarıyla birlikte başarılı bir yönetim gösterdi
Haftanın Kare Ası
Cenk (GAÜ Çetinkaya)
Çağdaş (Binatlı)
Zübeyir (YB)
Felix (BÜY)
Haftanın On Biri
Erdoğan (BÜY)
Burçin (YB)
Salih (YAK)
Ayhan (Binatlı)
Batuhan(GAÜ Çetinkaya)
Pamboee (DTB)
Hüseyin (BÜY)
Raheem (DTB)
İbrahim (GAÜ Çetinkaya)
David (GAÜ Çetinkaya)
Peter (Binatlı)
K-Pet Süper Lig’inde alınan sonuçlar şöyle:
Ozanköy-Mağusa Türk Gücü: 1-1
Yeniboğaziçi-Türk Ocağı: 2-1
GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü: 3-1
Doğan Türk Birliği-Gençler Birliği: 2-1
Yalova-Yenicami: 1-3
Binatlı-Cihangir: 4-0
Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu: 1-2
Merit A.Yeşilova-Lefke: 1-1
K-Pet Süper Lig 28. hafta maç programı:
21 Nisan Cumartesi
GG-Yenicami
Baf Ü. Yurdu – Doğan T. Birliği
MTG – Y.Boğaziçi
Lefke – K.Kaymaklı
Türk Ocağı – Binatlı
Gençler Birliği – Ozanköy
Cihangir – Yalova
23 Nisan Pazartesi
GAÜ Çetinkaya – Merit A. Yeşilova
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
27
|
17
|
7
|
3
|
61
|
28
|
33
|
58
|
2.
|
27
|
16
|
5
|
6
|
54
|
35
|
19
|
53
|
3.
|
27
|
16
|
4
|
7
|
52
|
37
|
15
|
52
|
4.
|
27
|
14
|
7
|
6
|
57
|
37
|
20
|
49
|
5.
|
27
|
11
|
10
|
6
|
40
|
32
|
8
|
43
|
6.
|
27
|
13
|
2
|
12
|
56
|
53
|
3
|
41
|
7.
|
27
|
10
|
8
|
9
|
53
|
40
|
13
|
38
|
8.
|
27
|
11
|
5
|
11
|
53
|
43
|
10
|
38
|
9.
|
27
|
10
|
6
|
11
|
45
|
46
|
-1
|
36
|
10.
|
27
|
11
|
2
|
14
|
43
|
42
|
1
|
35
|
11.
|
27
|
9
|
7
|
11
|
44
|
45
|
-1
|
34
|
12.
|
27
|
10
|
2
|
15
|
36
|
60
|
-24
|
32
|
13.
|
27
|
7
|
7
|
13
|
42
|
58
|
-16
|
28
|
14.
|
27
|
5
|
8
|
14
|
22
|
50
|
-28
|
23
|
15.
|
27
|
5
|
7
|
15
|
42
|
60
|
-18
|
22
|
16.
|
27
|
4
|
7
|
16
|
26
|
60
|
-34
|
19