Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği'nin 5 puan önünde şampiyonluğa ilerleyişini sürdürdü

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği'nin 5 puan önünde şampiyonluğa ilerleyişini sürdürdü

Ligin dibinde Yeni Boğaziçi, haftalardan sonra düşme hattından play out hattına çıkarak 27. haftanın kârlı takımlarından olurken, Yalova düşme hattına geriledi. Ozanköy ise kümede kalma şansını mucizelere bıraktı

Play out hattı bölgesi takımlarından kazanan tek takım olan Baf Ülkü Yurdu rahat nefes alırken, moral motivasyon olarak çöken Gençler Birliği, play out hattındaki en riskli takımlardan biri haline geldi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Uğur Gök 34 gole ulaşırken, 33 gole ulaşan John Ebuka yakın takibini sürdürüyor

Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi

Yeni Boğaziçi, son haftaların formda takımı Türk Ocağı'nı mağlup ederek haftalardan sonra düşme hattından play out hattına çıkarak 27. haftanın kârlı takımlarından oldu

Haftanın Yıldızı: John Ebuka (Yenicami)

John Ebuka attığı gollerle Yenicami'yi sırtlamaya devam ederken, Yalova karşısında da 2 gole ve 1 asiste imza atarak kritik galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Kemal Yürekli (Baf Ülkü Yurdu)

Kemal Yürekli, Küçük Kaymaklı maçına Baf Ülkü Yurdu'nu iyi hazırlayarak, takımının play out hattı bölgesi takımlarından kazanan tek takım olmasını sağladı

Haftanın Hakemi: Ali Özer (GAÜ Çetinkaya - Gençlik Gücü)

Ali Özer, haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından olan GAÜ Çetinkaya - Gençlik Gücü maçında yardımcılarıyla birlikte başarılı bir yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Cenk (GAÜ Çetinkaya)

Çağdaş (Binatlı)

Zübeyir (YB)

Felix (BÜY)

Haftanın On Biri

Erdoğan (BÜY)

Burçin (YB)

Salih (YAK)

Ayhan (Binatlı)

Batuhan(GAÜ Çetinkaya)

Pamboee (DTB)

Hüseyin (BÜY)

Raheem (DTB)

İbrahim (GAÜ Çetinkaya)

David (GAÜ Çetinkaya)

Peter (Binatlı)

K-Pet Süper Lig’inde alınan sonuçlar şöyle:

Ozanköy-Mağusa Türk Gücü: 1-1

Yeniboğaziçi-Türk Ocağı: 2-1

GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü: 3-1

Doğan Türk Birliği-Gençler Birliği: 2-1

Yalova-Yenicami: 1-3

Binatlı-Cihangir: 4-0

Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu: 1-2

Merit A.Yeşilova-Lefke: 1-1

K-Pet Süper Lig 28. hafta maç programı:

21 Nisan Cumartesi

GG-Yenicami

Baf Ü. Yurdu – Doğan T. Birliği

MTG – Y.Boğaziçi

Lefke – K.Kaymaklı

Türk Ocağı – Binatlı

Gençler Birliği – Ozanköy

Cihangir – Yalova

23 Nisan Pazartesi

GAÜ Çetinkaya – Merit A. Yeşilova

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

