Kartal sahaya kondu

Yenicami, karantina sonrasında bugün saat 17:30’da Yusuf Kaptan Sahasında ilk antrenmanını oldukça sıcak havada gerçekleştirirken, futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleri bugünden itibaren aerobik ve kondisyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig ekibi Yenicami, saat 17:30’da Yusuf Kaptan Sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde konulan karantina sonrasında oldukça sıcak havada geçen ilk antrenmanda futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar.

Özgü Bayraktar – İsmail Soydan nezaretinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcuların korona virüse karşı alınan önlemlere uydukları ve mesafeli çalıştıkları görüldü.

Yenicami’nin ilk antrenmanını kulüp başkanı Ali Vehid ve yöneticiler de takip ederken, yöneticiler ile teknik heyetin antrenmana maskeli olarak katıldıkları görüldü.