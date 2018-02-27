Kartal puan farkı yaptı

K-PET Süper Lig’de 20. hafta maçları sonunda Yenicami, en yakın takipçileri Doğan Türk Birliği ile Çetinkaya’nın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Binatlı ise şampiyonluk yarışının uzağında kaldı

K-PET Süper Lig’de 20. hafta maçları sonunda Yenicami, en yakın takipçileri Doğan Türk Birliği ile Çetinkaya’nın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Binatlı ise şampiyonluk yarışının uzağında kaldı

Ligin dibinde Ozanköy ve Yeni Boğaziçi umutlarını her geçen hafta azaltırken, play out hattı ile aralarındaki fark da açılmaya devam etti

7. Baf Ülkü Yurdu ile 14. sıradaki Yalova arasında sadece 5 puan farkın bulunması play out hattındaki mücadeleyi iyice kızıştırırken Gençler Birliği düşüşünü sürdürüp, play out hattına geriledi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı Yarışı’nda Uğur Gök, 24 gole ulaşırken, 22 gole ulaşan Ebuka’nın önünde liderliğini sürdürdü

Haftanın Takımı: Yenicami

Yenicami haftanın en önemli karşılaşmasında ezeli rakibi GAÜ Çetinkaya’yı dört farkla mağlup ederek rakibine üç puan fark yapmayı başardı

Haftanın Yıldızı: Yılmaz Şipal (Lefke)

Lefke’nin genç yıldızı Yılmaz, zorlu Cihangir deplasmanında sol kanattaki başarılı futbolunu iki de golle süsleyerek takımının aldığı hayati galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Direktörü: Mehmet Ali Özgürgün (Küçük Kaymaklı)

Mehmet Ali Özgürgün, Küçük Kaymaklı ile çıktığı üçüncü lig maçından, toplamda 5. resmi maçından da galibiyetle ayrılırken; zorlu Binatlı deplasmanına takımını iyi hazırlayarak alınan galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Mehmet Malek (GençlikGücü - Ozanköy)

Mehmet Malek haftanın kritik maçlarından olan Gençlik Gücü, Ozanköy maçında tecrübesini de kullanarak başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Hasan Piro (Merit Alsancak Yeşilova)

Sami (MTG)

Yusuf (K.Kaymaklı)

Debola (Gençlik Gücü)

Haftanın On Biri

Erdoğan(BÜY)

Hakan (Gençlik Gücü)

Emek (DTB)

Aykut (Lefke)

Lawal (BÜY)

Adil (MTG)

Ünal (Yenicami)

Ahmet Coşkun (DTB)

Candy (Lefke)

Ebuka (YAK)

Uğur (K.Kaymaklı)

Gol Krallığı:

Uğur (K.Kaymaklı): 24

John Ebuka (Yenicami): 22

Haftanın Sonuçları:

Yeniboğaziçi-DTB: 1-7

Binatlı-K.Kaymaklı: 1-4

Gençlik Gücü-Ozanköy: 4-2

Yalova-Merit Alsancak Yeşilova: 1-1

MTG-Gençlerbirliği: 3-0

TOL-BÜY: 0-1

Cihangir-Lefke: 0-2

Yenicami-GAÜ Çetinkaya: 4-0

21.Hafta Programı:

02/03 Cuma 18:15

BÜY-MTG

03/03/Cumartesi 15:00

K.Kaymaklı-Yalova

Gençlerbirliği-Gençlik Gücü

Lefke-TOL

04/03/Pazar 15:00

Ozanköy-Yeniboğaziçi

Merit Alsancak Yeşilova-Yenicami

GAÜ Çetinkaya-Cihangir

05/03/Pazartesi 18:15

DTB-Binatlı



K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

