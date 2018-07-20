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Kartal pençelerini biliyor

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Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ve teknik heyet eşliğinde Yusuf Kaptan Sahası'nda yapılan antrenmanlara futbolcular eksiksiz katılırken, futbolcuların çalışmalardaki hırsları dikkat çekiyor

Kartal pençelerini biliyor
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K-PET Süper Lig' in son şampiyonu Yenicami, yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Sedat Devecioğlu ve teknik heyet eşliğinde Yusuf Kaptan Sahası'nda yapılan antrenmanlara futbolcular eksiksiz katılırken, futbolcuların çalışmalardaki hırsları dikkat çekiyor. Yenicami, yeni sezona Süper Kupa, Lig şampiyonluğunu ve Kıbrıs Kupası'nı kazanma hedefleri ile girecek.

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