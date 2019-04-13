Kartal, Medipol Başakşehir'i yıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta lider Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Galibiyet serisini 4'e çıkaran siyah-beyazlı ekip, zirve için umudunu da artırdı

Stat: Vodafone Park Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Medel, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Elia, Robinho Goller: Dk. 35 Robinho (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hutchinson, Dk.52 Burak (Beşiktaş) Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada konuk Medipol Başakşehir, Robinho'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 42'de Atiba ile eşitliği yakaladı: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Ev sahibi Beşiktaş, 52. dakikada golcüsü Burak Yılmaz ile 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, puanını 53'e çıkardı. Lider Medipol Başakşehir ise 61 puanda kaldı.