Kartal, Malataya’dan istediğini aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri, 50. dakikada Atiba, 70. dakikada da Adem Ljajic kaydetti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un tek golü 65. dakikada Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi.

41. dakikada Malatyaspor'da Lens'e arkadan yaptığı hareket nedeniyle önce sarı kart gören Adem Büyük, VAR izlemesinin ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ta gol sevincinden sonra sarı kart gören Adem Ljajic, Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.