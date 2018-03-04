Kartal, kaplanı pençeledi

Lider Yenicami, Alsancak Yeşilova deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen golcüsü John Ebuka’nın golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Alsancak Yeşilova ise galibiyeti koruyamadığı maçı kaybederek ikinci devredeki ilk mağlubiyetini aldı Kırmızı kart gören Lua Lua’nın gollerinin puan için yeterli olmadığı Alsancak Yeşilova’da maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftar sahaya girdi. Alsancak Yeşilova’nın kadroda olmayan futbolcusu Gökhan Sarıoğlu, hakemi darp ederken, Osman Özpaşa maç sonunda Lapta karakoluna giderek darptan şikayetçi oldu

YER: Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Osman Öpaşa-Necmi Bulut-Ferhat Tuna

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA:H.Piro-Bayram-Vakkas-Binya-İlyas-Aksel(A.Çağer dk.90+3)-Ulaş-Cenker-Medi(Yasin dk.46)-Hamis-Lua Lua

YENİCAMİ:Ercan-Emin-Oladele-M.Altın(Osman dk.77)-Ünal-Tansel-.Ebuka-J.Okoli-Behiç-Hasan(Salih dk.46)-Yasin(M.Göktaş dk.46)

GOLLER: Dk.9 ve 15Lua Lua(MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA) Dk.48, 83 ve 90+6 J.Ebuka(YENİCAMİ)

Kırmızı Kart:Dk.86 Lua Lua((MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA)

K-Pet Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde lider Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nda oynanan mücadelede Yenicami'ye galibiyeti getiren golleri 47, 83 ve 90+5. dakikalarda John Ebuka kaydetti. Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerini ise 8. dakikada LuaLua ve 14. dakikada Hamis kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında Alsancak Yeşilova'dan Lua Lua kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

9. dakikada gelişen Merit A.Yeşilova atağında Mejdi’nin pasında sağ taraftan topla rakip ceza alanına giren Lua Lua yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

15. dakikada fark 2’ye çıktı. Lua Lua şık hareketlerle rakibinden kurtulduktan sonra topu arkadaşı Ulaş’a verdi. Ulaş’ın ortasında Hamis’in ceza alanı içinde dönerek yarım vole vuruşunda top ağlara gidince Merit A. Yeşilova adına skor 2-0 oldu.

25. dakikada Merit A.Yeşilova’dan Hamis ceza alanı dışından çok sert vurdu kaleci Ercan mükemmel bir refleksle topu kornere atarak mutlak bir golü önlemi oldu.

29. dakikada Yenicami rakip alanın ortalarında bir serbest vuruş kazandı. Behiç’in rakip ceza alanına gönderdiği topa J.Ebuka kafa ile vurdu, kaleci H.Piro mükemmel uzandı ve topu kornere atarak rakibine gol ansı tanımadı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

48. dakikada Yenicami’nin golü geldi. Rakip takımın atakta olduğu bir anda ileriye gönderilen uzun topu alan J.Ebuka rakiplerinin müdahalesine rağmen vuruşunda topu ağlara gidince Yenicami skoru 2-1 yaptı.

53. dakikadaki Merit A.Yeşilova atağında Lua Lua’nın pasında Cenker’in kaleye gönderdiği topa kaleci Ercan son anda müdahale etti. Üst direğe de vuran top oyun alanına döndükten sonra defans tarafından uzaklaştırıldı.

61. dakikada Yenicami’den J.Ebuka’nın vuruşunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.

83. dakikada skora denge geldi. Yenicami’den Ünal rakip ceza alanına atılan uzun topa koştuğu anda kaleci H.Piro da bu topa hareketlendi. H.Piro’nun Ünal’a müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan J.Ebuka takımı adına skoru 2-2 yaptı.

86. dakikada Merit A. Yeşilova’dan Lua Lua rakiplerinin arasından kurulup topu önüne aldığı anda hakem rakiplerinin müdahalesine çaldığı faul sonrası avantajını kestiği gerekçesiyle topa vurunca ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+6’ncı dakikada sol taraftan gelişen Yenicami atağında sahayı belirleyen çizginin olduğu yerdeki mücadelede hakem Yenicami lehine faul kararı verdi. Bu faule uzun süre itirazlar edildi. Salih’in kullandığı atışta Merit A.Yeşilova defansı topu uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan J.Ebuka santrası bile olmayan hem kendinin hem de takımının 3’ncü golünü atarak takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı. Yenicami bu galibiyetle puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Merit Alsancak Yeşilova ise 30 puanda kaldı. Maçtan sonra çıkan olaylarda taraftar sahaya girerken hakem Osman Özpaşa darp edildi.



