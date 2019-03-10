Kartal Kagawa’yla kanatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 90+3'te Japon oyuncusu Kagawa ile sonuca gitti. Siyah beyazlılar, maçı 3-2 kazandı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Güven Yalçın), Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Hutchinson, Quaresma, Ljajic (Dk. 74 Kagawa), Lens, Burak Yılmaz

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok (Dk. 62 Fofana), Volkan Fındıklı, Filipovic, Jevtovic, Opanasenko, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore (Dk. 36 Hadziahmetovic), Mücahit Can Akçay (Dk. 81 Ali Turan)

Goller: Dk. 14. Ljajic, Dk. 33 Burak Yılmaz, Dk. 90+3 Kagawa (Beşiktaş), Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 75 Fofana (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Siyah-Beyazlı ekibe galibiyet getiren golleri 14. dakikada Ljajic, 34. dakikada Burak ve 90+3. dakikada Kagawa attı. Konuk Atiker Konyaspor'un golleri ise 20. dakikada Ömer Ali ve 75. dakikada Fofana'dan geldi.

Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 44'e çıkartırken, Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı.

GOL: 14. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın savunmanın arasına attığı topla buluşarak ceza sahasına giren Ljajic şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

GOL: 20. dakikada Atiker Konyaspor beraberlik golünü attı. Milosevic orta sahada Burak Yılmaz'dan kaptığı topu savunmanın arkasına gönderdi, Ömer Ali Şahiner sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

24. dakikada Ljajic'in kafayla indirdiği topla buluşan Lens ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen direkten dönen meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

GOL: 34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışında kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti, siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

36. dakikada ceza sahası içindeki Ljajic sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kald

53. dakikada Lens rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girip şutunu çekti, Serkan Kırıntılı topun kaleye gitmesine izin vermedi.

GOL: 90+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Adriano'nun kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Kagawa dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazandı.