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Kartal'ın sadık futbolcuları

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Kartal'ın sadık futbolcuları
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Yenicami'de serbest transfer hakkı bulunan Tansel'den sonra Hüseyin Sadıklar da kulübünde devam etme kararı aldı.

Yenicami kulüp başkanı Ali Vehid, Hüseyin Sadıklar'ın imza töreninden sonra şu açıklamayı yaptı: "Sözleşmesi sezon sonu sona eren ve serbest transfer hakkı elinde olan futbolcumuz Hüseyin Sadıklar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 3 yıllık anlaşmaya vardık. Sevdaya devam diyen Hüseyin Sadıklar'a ve Yenicami ailesine hayırlı olmasını diliyoruz. Tüm Yenicami camiasına olarak, yeni sezon başarılarında Hüseyin Sadıklar ile birlikte olmaktan mutluluk duyacağımızı bildiririz."

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