Kartal'ın gözü bu üçlüde

Cyle Larin transferi sonrası kadrosuna bir forvet daha katmak isteyen Beşiktaş, belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor. Siyah-beyazlılar, West Ham United’dan Diafra Sakho ve Fransız golcü Gignac için girişimlere başladı. Slimani konusunda ise Leicester City'den haber bekleniyor

Beşiktaş’ta forvet arayışları devam ediyor.

Kanadalı Cyle Larin’i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, tecrübeli ve hazır bir golcüyü renklerine bağlayacak.

Yönetim, West Ham United’dan Diafra Sakho, Meksika’nın Tigres takımında oynayan Andre Pierre Gignac ve Leicester City’den Islam Slimani için temaslarını sürdürüyor.

Sakho’yu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, West Ham ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibinin kiralama teklifini kabul etmesi halinde Senegalli oyuncunun transferi gerçekleşecek.

Siyah-beyazlıların sezon başında da istediği Gignac, yeniden gündeme geldi. Yönetim Tigres ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Fransız golcüyü bonservisi ile transfer etmeyi planlıyor. Bu hafta Meksika kulübü ile masaya oturacak olan futbol komitesi, şartların oluşması halinde 33 yaşındaki futbolcuyu transfer edebilir.

Beşiktaş, Islam Slimani için ise Leicester City’den haber bekliyor. Siyah-beyazlılar, Cezayirli futbolcuyu kiralamak istemiş ancak İngiliz ekibi bonservisini teklif etmişti. Bu duruma rağmen Slimani’den vazgeçmeyen yönetim, Leicester’in son cevabını bekliyor.

İngiliz ekibinin karar değiştirmesi durumunda Beşiktaş’ın yeni forveti Slimani olabilir.