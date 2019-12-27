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Kartal ikinci yarıda kanatlandı

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Kartal ikinci yarıda kanatlandı

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Atiba'nın 3 asist 1 gol attığı maçı Beşiktaş 4-1 kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, 12. dakikada kırmızı kart gördü. Ardından konuk ekip Ayite'nin 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan, VAR incelemesi sonucu kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. 

İkinci yarıda oyunun kontolünü eline alan Beşiktaş 49. dakikada Vida'nın golüyle beraberliği sağladı. 60. dakikada N'Koudou Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü attı. 3. gol 74. dakikada Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Maçta son sözü 90. dakikada Atiba söyledi: 4-1. 

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