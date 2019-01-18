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Kartal ikinci devreye galibiyetle başladı

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Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 yendi. Bu sonucun ardından Akhisarspor, 17 puanda kalırken, Beşiktaş puanını 29'a yükseltti.

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Kartal ikinci devreye galibiyetle başladı
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Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 86 Onur Ayık), Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Regattin, Sissoko, Serginho, Manu (Dk. 71 Barbosa), Josue, Bokila (Dk. 46 Cikalleshi)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Quaresma, Medel (Dk. 84 Hutchinson), Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Burak Yılmaz (Dk. 64 Larin)

Goller: Dk. 23 Dorukhan Toköz, Dk. 48 Gökhan Gönül, Dk. 76 Larin (Beşiktaş), Dk. 81 Cikalleshi (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Manu, Dk. 66 Miguel Lopes, Dk. 88 Barbosa (Akhisarspor), Dk. 28 Medel, Dk. 36 Quaresma, Dk. 50 Caner Erkin, Dk. 86 Vida (Beşiktaş)

İlk Yarı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

19. dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında, Vrsajevic'in yaptığı ortada seken topa ceza sahası içinde Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOL 23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Dorukhan Toköz, bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından çapraz pozisyondan attığı güzel şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

32. dakikada Manu'nun pasıyla topla buluşan Regattin'in şutunda, savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden kornere gitti.

43. dakikada Regattin'in pasıyla topla buluşan Josue'nin ceza sahası dışından attığı şutta, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Fatih'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

GOL 48. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlı ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

54. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Rakiplerini çalımlarla geçen Vrsajevic, topu ceza sahasındaki Serginho ile buluşturdu. Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Regattin'in ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Karius golü önledi.

GOL 76. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Sağ kanatta gelişen atakta Ljajic'in ceza sahasına gönderdiği ortada topu göğsüyle kontrol eden Larin, rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

GOL 81. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye indirdi. Orta alandan Josue'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vrsajevic, meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3

Müsabaka Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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