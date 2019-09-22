Kartal ikinci devre güldü

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Yusuf Bakar,Emre Çevikdal
Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar (Dk.90 Hasan Celil), Farouk, Mehmet Göktaş, Hasan Ulukök, Fırat (Dk.46 Hascan), Yannick, Abaka, Tansel (Dk. 58 Mahmut), Mehmet Altın, Junior
Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Aksel, Hasan Akkuyu, İbrahim Gürler, Mehmet Çiçen (Dk.68 Agit), Mert, Oladele, Ömer (Dk.73 Eray), Peter, Taner (Dk.56 İbrahim Kaba)
Goller: Dk. 51 Mehmet Altın (P), Dk.54 ve 85 Abaka (Yenicami), Dk.43 Aksel (Hamitköy)
K-Pet Süper Ligin ikinci haftasında Yenicami konuk ettiği Hamitköy karşısında ilk devreyi geride kapamasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Yenicami'nin golleri Mehmet Altın ve Abaka'dan gelirken; Hamitköy'ün tek golü Aksel'den geldi.
16.Dk: Yenicami atağında Fırat topu ceza sahasına ortaladı. Tansel'in vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.
37.Dk: Yenicami atağında Mehmet Altın'ın şutunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
43.Dk: Hamitköy'ün kazandığı frikiği kullanan Aksel mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 0-1 HAMİTKÖY
51.Dk: Yenicami atağında Mehmet Altın'ın vuruşunda Mehmet Çiçen topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Altın topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 1-1 HAMİTKÖY
54.Dk: Yenicami atağında Mehmet Altın'ın sağdan ortasında Abaka vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 2-1 HAMİTKÖY
85.Dk: Yenicami atağında Hüseyin Sadıklar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Abaka vuruşunda topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 3-1 HAMİTKÖY