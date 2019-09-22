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Kartal ikinci devre güldü

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Yenicami, Hamitköy karşısında ilk devresini 1-0 mağlup kapattığı maçın ikinci devresinde 3 gol atarak maçı 3-1 kazanarak, ikinci galibiyetini de aldı. Hakem Turgay Misk'in kararlarına büyük tepki gösteren Hamitköy ise ilk mağlubiyetini aldı

Kartal ikinci devre güldü
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Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Yusuf Bakar,Emre Çevikdal

Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar (Dk.90 Hasan Celil), Farouk, Mehmet Göktaş, Hasan Ulukök, Fırat (Dk.46 Hascan), Yannick, Abaka, Tansel (Dk. 58 Mahmut), Mehmet Altın, Junior

Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Aksel, Hasan Akkuyu, İbrahim Gürler, Mehmet Çiçen (Dk.68 Agit), Mert, Oladele, Ömer (Dk.73 Eray), Peter, Taner (Dk.56 İbrahim Kaba)

Goller: Dk. 51 Mehmet Altın (P), Dk.54 ve 85 Abaka (Yenicami), Dk.43 Aksel (Hamitköy)

K-Pet Süper Ligin ikinci haftasında Yenicami konuk ettiği Hamitköy karşısında ilk devreyi geride kapamasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Yenicami'nin golleri Mehmet Altın ve Abaka'dan gelirken; Hamitköy'ün tek golü Aksel'den geldi.

16.Dk: Yenicami atağında Fırat topu ceza sahasına ortaladı. Tansel'in vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

37.Dk: Yenicami atağında Mehmet Altın'ın şutunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

43.Dk:  Hamitköy'ün kazandığı frikiği kullanan Aksel mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 0-1 HAMİTKÖY

51.Dk: Yenicami atağında Mehmet Altın'ın vuruşunda Mehmet Çiçen topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Altın topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 1-1 HAMİTKÖY

54.Dk: Yenicami atağında Mehmet Altın'ın sağdan ortasında Abaka vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 2-1 HAMİTKÖY

85.Dk: Yenicami atağında Hüseyin Sadıklar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Abaka vuruşunda topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 3-1 HAMİTKÖY

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