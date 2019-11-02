Kartal'ı, Hasan uçurdu

Yenicami, son haftaların formda golcüsü genç futbolcusu Hasan Celil Evren'in 2 gol attığı maçta Düzkaya'yı deplasmanda mağlup edip, 2. sıraya yükseldi. Hasan takımına 1 de penaltı kazandırdı. Fırat penaltıyı değerlendiremedi. 6. mağlubiyetini alan Düzkaya, düşme hattında kaldı

Saha: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı-Burak Mandıralı-Cemal Sarı

Düzkaya: Ali Karal-Berke-Hasan-(dk. 86 Mustafa Akış)-Erhan(Dk. 59 Hüseyin Türcan)-Salih-Şahin-Yunus-Binya-Ahmet Can-Ahmet Karal-İ Kone

Yenicami: Ercan-Hasan Ulukök(dk. 77 Koray)-Hüseyin Sadıklar-Yasin-Farouk-Serge Abaka-Junior Mfede-Hasan Evren-Fırat-Hascan(dk. 58 Mehmet Göktaş)-Yannick Stephene

Goller: Dk. 45 Ahmet Karal(Düzkaya)- Dk. 31 ve 73 Hasan Evren, 90+4 Mfede(Y.Cami)

K-PET Süper Ligin şampiyonluktaki iddialı ekibi Yenicami, zorlandığı maçta Düzkaya karşısında 3-1 galip geldi.

Hasan Evren ceza alanı içinde topu Yunus’tan sökmek isterken, Yunus topu el ile oynadı. Hakem penaltı işaretini verdi. Atışı Yenicami adına Fırat kullandı. Plase vuruşunu köşede kaleci Ali kesmeyi başardı.

Dk. 31: Hascan Düzkaya savunmanın arkasına topu gönderdi, Hasan Evren bu topla buluşur buluşmaz çaprazdan vurdu, top ağlara gitti. 0-1

Dk. 42: Hasan Evren’in sol kanattan ortasına yükselen Hüseyin Sadıklar kafa topunu kaleci Ali’nin ellerine gönderince, Yenicami gol şansını yitirdi.

Dk. 45: Binya’nın pası ile buluşan Ahmet Karal devre biterken Düzkaya adına beraberlik golünü Yenicami ağlarına bıraktı. 1-1

Dk. 63: Abaka’nın sert şutu kaleci Ali’nin bakışları arasında arka direk dibinden dışarı çıktı.

Dk. 64: Hüseyin Sadıklar sağ kanattan ortaladı, Abaka’nın vuruşu savunmadan geri geldi, Mfede tamamladı, top üst direkten geri geldi.

Dk. 73: Hüseyin Sadıkların pası ile buluşan Mfede topu kaleye gönderdi, savunmanın arasına giren Hasan Evren ayak koyarak topu ağlara gönderdi. 1-2

Dk. 75: Savunmanın uzun topu ile buluşan Hasan Evren kaleci Ali ile karşı karşıya vurdu, top Ali’den geri geldi, Hüseyin bu topu kaleye gönderdi, Ali son anda ayağı ile topu uzaklaştırarak gol olmasını önledi.

Dk. 90+4: Uzatmanın son dakikasında tüm Düzkaya futbolcuları Yenicami kalesinde iken uzaklaştırılan topa kalesinden çıkan kaleci Ali müdahale etmek istedi, Mfede topu ondan söktü, uzaktan kaleye göndererek skoru 3-1’e taşıdı. Karşılaşma bu skorla 3-1 Yenicami’nin galibiyeti ile sona erdi. Gençler karşılaşmasını Yenicami gençleri 5-0 kazandı.