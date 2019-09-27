Kartal'ı Abaka kanatlandırdı

Maça hızlı başlayan ev sahibi Doğan Türk Birliği oldu.

Dk.7 DTB Billy Michael ara pası ile Sercan'i buluşturdu. Sercan yerden bir vuruşla topu y.cami ağlarına gönderdi. 1-0

Dk. 20 Y.cami Abaka ile soldan geldi. Abaka DTB kalesine ortaladı, ayak koyan M. Altın skoru eşitledi. 1-1

Dk.25 Abaka hızla cıktı, topu rakip alana attı, Serhan'i geçti, Serhan çekerek durdurdu. Sarı kart gördü.

Dk 35 M. Altın pasını Mfate'ye verdi. O DTB kale alanına gönderdi. Kale alanı içinde topa ayak koyan Tansel y.c.yi 2-1 öne geçirdi

Dk 40 DTB Weston ile C. Çizgisinin hemen dışından faul atisi kullandı. Sert vuruşu kaleci Ercan'in elinden sekerek y.c. ağlarına gitti 2-2

Dk 61. Billy Michael kaleci Ercanla k.karsiya kaldı, topa vuramayınca mutlak gol şansını kaçırmış oldu.

Dk71 M. Göktaş pas, M. Altın topun üstünden atladı, Hasan yerden sert vurdu. Kaleci köşede tuttu.

Dk.76 Bayram Pasını B. Michael'verdi, o Kenan'a, Kenan sert vurdu, kaleci Ercan güçlükle tutabildi.

Dk 82 Kenan korner küllandi, Diop vurdu, savunma ağlara giden topu kornere gönderdi.



Dk.88 Hüseyin Sadıklar sağ kanattan sıfıra indi, kale içine kesti, Abaka savunmaya rağmen vurdu topu ağlara gönderdi. 2-3

Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca Yenicami evine galibiyetle döndü.