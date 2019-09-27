 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
48 0
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
150 0
 
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
67 0
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
84 0
Girne kale arkası ilgi bekliyor
Girne kale arkası ilgi bekliyor
22 0
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
22 0
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
23 0
banner82

Kartal'ı Abaka kanatlandırdı

banner27

Kartal'ı Abaka kanatlandırdı
banner267

Maça hızlı başlayan ev sahibi Doğan Türk Birliği oldu.
Dk.7 DTB Billy Michael ara pası ile Sercan'i buluşturdu. Sercan yerden bir vuruşla topu y.cami ağlarına gönderdi. 1-0
Dk. 20 Y.cami Abaka ile soldan geldi. Abaka DTB kalesine ortaladı,  ayak koyan M. Altın skoru eşitledi.  1-1
Dk.25 Abaka hızla cıktı, topu rakip alana attı, Serhan'i geçti, Serhan çekerek durdurdu. Sarı kart gördü.
Dk 35 M. Altın pasını Mfate'ye verdi. O DTB kale alanına gönderdi. Kale alanı içinde topa ayak koyan Tansel y.c.yi 2-1 öne geçirdi
Dk 40 DTB Weston ile C. Çizgisinin hemen dışından faul atisi kullandı. Sert vuruşu kaleci Ercan'in elinden sekerek y.c. ağlarına gitti 2-2
Dk 61. Billy Michael kaleci Ercanla k.karsiya kaldı,  topa vuramayınca mutlak gol şansını kaçırmış oldu.
Dk71 M. Göktaş pas, M. Altın topun üstünden atladı,  Hasan yerden sert vurdu. Kaleci köşede tuttu.
 Dk.76 Bayram Pasını B. Michael'verdi, o Kenan'a, Kenan sert vurdu, kaleci Ercan güçlükle tutabildi.
 Dk 82 Kenan korner küllandi, Diop vurdu, savunma ağlara giden topu kornere gönderdi.


 Dk.88 Hüseyin Sadıklar sağ kanattan sıfıra indi, kale içine kesti, Abaka savunmaya rağmen vurdu topu ağlara gönderdi. 2-3
Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca Yenicami evine galibiyetle döndü.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.