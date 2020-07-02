Kartal geriden geldi

Yenicami, Türk Ocağı karşısında geriye düştüğü maçta golcüleri Hasan Celil Evren, John Ebuka ve Tansel Ekingen’in golleriyle kazanarak sıralamada rakibinin üzerine yükseldi. Türk Ocağı galibiyeti koruyamayarak haftayı puansız kapattı

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mustafa Torun, Fatih Bardakçıoğlu

Yenicami: İdris, Tansel Ekingen, Yasin Açikel, Hascan, Hüseyin,Serge Abaka, John Ebuka, Hasan Celil Evren, Mahmut Amasyalı, FaroukDadzie, AminuMohammed

Türk Ocağı: Cenk, Bilal, İlker İnceler, Idan, Levan, Ali Özbahar, Oha, Ali Avcısoyu, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Halil Karadal

Goller: Dk.29 Hasan Celil Evren, Dk.75 John Ebuka, Dk.88 Tansel Ekingen (YAK), Dk.35 Levan, Dk.45 İlker İnceler (TOL)

K-Pet Süper Lig’in 25. haftasında NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda yarı final ikinci maçında karşılaşacak olan Yenicami ile Türk Ocağı, Başkent’te karşılaştı.

İlk yarıyı 2-1 yenik kapatan Yenicami, ikinci devrenin son bölümündeki baskısı ile geriden gelerek karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Yenicami’nin gollerini Hasan, John ve Tansel kaydederken Ocak’ın golleri de Levan ve İlker’den geldi. Bu skorla Yenicami puanını 44’e çıkararak Türk Ocağı ile puanını eşitledi ve averajla 4. sıraya yükseldi.Türk Ocağı, 5. sıraya geriledi.