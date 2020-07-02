banner411
banner69
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
8 0
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
30 0
 
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
481 0
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
17 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
202 0
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
55 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
54 0
banner460

Kartal geriden geldi

banner27

Yenicami, Türk Ocağı karşısında geriye düştüğü maçta golcüleri Hasan Celil Evren, John Ebuka ve Tansel Ekingen’in golleriyle kazanarak sıralamada rakibinin üzerine yükseldi. Türk Ocağı galibiyeti koruyamayarak haftayı puansız kapattı

Kartal geriden geldi

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mustafa Torun, Fatih Bardakçıoğlu

Yenicami: İdris, Tansel Ekingen, Yasin Açikel, Hascan, Hüseyin,Serge Abaka, John Ebuka, Hasan Celil Evren, Mahmut Amasyalı, FaroukDadzie, AminuMohammed

Türk Ocağı: Cenk, Bilal, İlker İnceler, Idan, Levan, Ali Özbahar, Oha, Ali Avcısoyu, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Halil Karadal

Goller: Dk.29 Hasan Celil Evren, Dk.75 John Ebuka, Dk.88 Tansel Ekingen (YAK), Dk.35 Levan, Dk.45 İlker İnceler (TOL)

K-Pet Süper Lig’in 25. haftasında NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda yarı final ikinci maçında karşılaşacak olan Yenicami ile Türk Ocağı, Başkent’te karşılaştı.

İlk yarıyı 2-1 yenik kapatan Yenicami, ikinci devrenin son bölümündeki baskısı ile geriden gelerek karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Yenicami’nin gollerini  Hasan, John ve Tansel kaydederken Ocak’ın golleri de Levan ve İlker’den geldi. Bu skorla Yenicami puanını 44’e çıkararak Türk Ocağı ile puanını eşitledi ve averajla 4. sıraya yükseldi.Türk Ocağı, 5. sıraya geriledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.