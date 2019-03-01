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Kartal geceleri de yüksekten uçuyor

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Yenicami, Gençlik Gücü karşısında henüz ilk devreden maçı koparırken, ikinci devrede tempoyu düşürüp, Kıbrıs Kupası maçı öncesinde kendisini fazla zorlamadı. İki takımın da önemli eksiklerle çıktıkları maçta Gençlik Gücü ise rakibine direnemedi

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Kartal geceleri de yüksekten uçuyor

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök, Fatih Bardakçıoğlu

Yenicami: Ercan, Salih, Emin, Yasin, Hüseyin, Aminu, Mehmet Altın (Mehmet Çavuş), Tansel(Hasan), Farouk(Ali), Kenneth, John Ebuka

Gençlik Gücü: Mustafa, Mehmet Kaygısız, Aşkın, Emrah(Alper), Arif(Özgür), Ali Akbulut, Debola, Idan(Mahmut), Prince, Ümitcan, Tayfun

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, Başkent derbisinde Gençlik Gücü'nü gece maçında farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Gençlik Gücü ise güçlü rakibine direnemeyerek play out hattında kaldı.

Yenicami, dört dakika içerisinde 3 gol bularak henüz 18. dakikada maçı koparırken, golleri penaltıdan Mehmet Altın, Kenneth 2 ve John Ebuka kaydetti. Gençlik Gücü'nün tek golü Özgür'den geldi.

Maçın 14. dakikasında penaltıdan Mehmet Altın takımını 1-0 ömne geçirirken, 17. dakikada Kenneth skoru önce 2-0, 18'de ise 3-0 yaptı. Gençlik Gücü'nün tek golü 34'te Özgür'den gelirken devre 3-1 sona erdi.

İkinci devre kendini fazla zorlamayan Yenicami, 50'de John Ebuka ile skoru 4-1'e taşıyarak, maçı farklı kazanmış oldu.

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