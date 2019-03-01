Kartal geceleri de yüksekten uçuyor

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök, Fatih Bardakçıoğlu
Yenicami: Ercan, Salih, Emin, Yasin, Hüseyin, Aminu, Mehmet Altın (Mehmet Çavuş), Tansel(Hasan), Farouk(Ali), Kenneth, John Ebuka
Gençlik Gücü: Mustafa, Mehmet Kaygısız, Aşkın, Emrah(Alper), Arif(Özgür), Ali Akbulut, Debola, Idan(Mahmut), Prince, Ümitcan, Tayfun
K-PET Süper Lig lideri Yenicami, Başkent derbisinde Gençlik Gücü'nü gece maçında farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Gençlik Gücü ise güçlü rakibine direnemeyerek play out hattında kaldı.
Yenicami, dört dakika içerisinde 3 gol bularak henüz 18. dakikada maçı koparırken, golleri penaltıdan Mehmet Altın, Kenneth 2 ve John Ebuka kaydetti. Gençlik Gücü'nün tek golü Özgür'den geldi.
Maçın 14. dakikasında penaltıdan Mehmet Altın takımını 1-0 ömne geçirirken, 17. dakikada Kenneth skoru önce 2-0, 18'de ise 3-0 yaptı. Gençlik Gücü'nün tek golü 34'te Özgür'den gelirken devre 3-1 sona erdi.
İkinci devre kendini fazla zorlamayan Yenicami, 50'de John Ebuka ile skoru 4-1'e taşıyarak, maçı farklı kazanmış oldu.