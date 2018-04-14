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Kartal geç uyandı

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Yalova’yı, zorlanmasına rağmen son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 5 puan farkla şampiyonluk ilerleyişini sürdürdü

Kartal geç uyandı
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K-PET Süper Lig’de lider Yenicami, 27’nci haftada Nihat Bağcıer Stadı’nda konuk olduğu Yalova’yı, zorlanmasına rağmen son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup ederek 5 puan farkla şampiyonluk ilerleyişini sürdürdü.

Lider Yenicami’nin gollerini Ebuka 2 ve Tansel atarken, Ebuka gol krallığı yarışında 33 gole ulaşarak Uğur ile farkı 1’e indirdi. Ali ile ikinci devrenin beraberliği yakalamasına rağmen son 2 dakikada kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan Yalova, Erhan Arıtan yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybedip direk düşme hattına geriledi. Bu galibiyetle Yenicami puanını 58'e yükseltirken, Yalova 22 puanda kaldı.

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