Kartal geç uyandı

Yalova’yı, zorlanmasına rağmen son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 5 puan farkla şampiyonluk ilerleyişini sürdürdü

K-PET Süper Lig’de lider Yenicami, 27’nci haftada Nihat Bağcıer Stadı’nda konuk olduğu Yalova’yı, zorlanmasına rağmen son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup ederek 5 puan farkla şampiyonluk ilerleyişini sürdürdü.

Lider Yenicami’nin gollerini Ebuka 2 ve Tansel atarken, Ebuka gol krallığı yarışında 33 gole ulaşarak Uğur ile farkı 1’e indirdi. Ali ile ikinci devrenin beraberliği yakalamasına rağmen son 2 dakikada kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan Yalova, Erhan Arıtan yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybedip direk düşme hattına geriledi. Bu galibiyetle Yenicami puanını 58'e yükseltirken, Yalova 22 puanda kaldı.