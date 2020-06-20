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Kartal farka gitti

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti

Kartal farka gitti

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada gol perdesini Burak Yılmaz açtı. Siyah-beyazlı ekip, deneyimli golcüsüyle 10. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Denizlispor, 53. dakikada Estupinan ile eşitliği yakaladı: 1-1

Çabuk toparlanan siyah-beyazlı ekip, Gökhan Gönül ile 60. dakikada yeniden öne geçti: 1-2

Konuk Beşiktaş, N'Koudou ile 67. dakikada skoru 3-1 yaptı. Mücadelede iyi bir performans sergileyen Ljajic, 74. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı 3'e çıkardı: 1-4

Maçın skorunu 78. dakikada Beşiktaş'tan Diaby, ilan etti: 1-5

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken Yukatel Denizlispor ise 31 puanda kaldı.

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