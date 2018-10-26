Kartal evinde yıkıldı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında sahasında Belçika ekibi Genk'e 4-2 mağlup oldu.  

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Samatta'nın golüyle Genk karşısında 23. dakikada 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Konuk Genk, Samatta ile 69'da farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Temsilcimiz Vagner Love ile 74'te farkı 1'e indirdi: 1-2 Genk Ndongala ile 81. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3 Belçika temsilcisi 83'te Piotrowski ile 4-1 öne geçti.

Beşiktaş 86. dakikada Vagner Love ile farkı 2'ye indirdi: 2-4

Kalan sürede başka gol olmadı ve Genk mücadeleyi 4-2 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş 3 puanda kalırken Genk puanını 6'ya çıkardı. 

Grubun diğer maçında ise Sarpsborg ile Malmö 1-1’lik skorla puanları paylaşarak puanlarını 4’er yaptılar.

Öte yandan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda İspanya ekibi Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.

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