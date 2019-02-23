Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi

Lider Yenicami, ligde son sırada yer alan Esentepe’yi, Şahin’in kendi kalesine attığı golle mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Esentepe’de Sane, Pazartesi günü ameliyat olacak

Yer: Erdal Barut Stadı Hakemler: Keren Eran, Sabriye Atikoğlu, İsmail Ercan Esentepe: Onur, Şahin, Vurkan(Hüseyin), Yakup, Efosa, Kağan(Mustafa),Uğurcan, Sane(Mahmut), Junior, Mustafa Kılıç, Ahmet Yenicami: Ercan, Ünal, Hascan, Tansel(Faruk), Hüseyin(Mehmet), Emin, Salih, Ebuka, Aminu, Kenneth, Yasin K-PET Süper Lig lideri Yenicami, ligde son sırada yer alan Esentepe’yi, Şahin’in kendi kalesine attığı golle mağlup ederek sahadan istediğini alarak ayrıldı. Kenneth’in penaltısını kaleci Onur’un kurtardığı maçta Yenicami’den Hascan kırmızı kart gördü. Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Yenicami henüz 20. Dakikada öne geçse de rakibi karşısında zorladı. Deplasmanda 1-0’lık galibiyet alan ve liderliğini sürdüren Yenicami önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Yenicami’de galibiyeti getiren gol John Ebuka’nın ayağından geldi. Lider aldığı galibiyetle 45 puana yükselirken, Esentepe 10 puanda ve son sırada kaldı. Maçın hakemi Kerem Eran’ın iyi yönetim göstermediği maçta Yenicami’den Hascan 89. dakikada kırmızı kart gördü. Esentepe’nin maçın başında dizinden sakatlanan yıldız futbolcusu Tidane Sane ise sezonu kapattı. Diz kapak tendonu kopan Sane, Pazartesi günü ameliyat edilecek.