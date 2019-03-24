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Kartal, Doğan’ı pençeledi

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Yenicami, bire bir rakiplerinden Doğan Türk Birliği'ni 6-2 gibi farklı skorla mağlup ederek liderliğini sürdürürken, rakibinin de yarıştan kopmasını sağladı. Ebuka 4 golle, Mehmet Altın ise 4 asistle maçta yıldızlaştılar

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Kartal, Doğan’ı pençeledi
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Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler:Fehim Dayı,Halil E.Canaloğlu,Ömer Doğru,Serkan Durmaz.

Yenicami:Ercan,Hasan,Emin,Yasin,Hüseyin(Farouk),Amınu, Mehmet(Tansel)(Eray), Hascan,Ünal,Kenneth,John Ebuka.

Doğan Türk Birliği: Dursun, Serhan, Raheem, Emek(Koral), Çağrı, Bayram, Sercan(Cemal), Aydın, İbrahim, Eko, Okafor(Kenan).

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligi 23. haftasında ,Lider Yenicami konuk ettiği lig üçüncüsü  Doğan Türk Birliği'ni J.Ebuka'nın  dört gol atarak yıldızlaştığı maçta  6-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Yenicami bu sonuçla şampiyonluk iddasını devam ettirirken, Doğan Türk Birliği ise  umutları bu sonuçla  iyiden iyiye azalttı.Yenicami de bütün futbolcular görevini yaparken, Mehmet Altın'nın Yenicami'nin attığı ilk dört golde, gollerden önceki gol  pasını vermesi,  onu John Ebuka ile birlikte maçın öne çıkan  isimleri yaptı.

Yenicami'nin diğer gollerini Çağrı kendi kalesine ve Kenneth attı. Doğan Türk Birliği ise Emin'in yaptırdığı penaltılarda kaptan Aydın ile 2 gol buldu.

20. dakikada sağdan Mehmet Altın'nın kale alanı içerisine  yaptığı ortayı kaleci Dursun  uzaklaştırmaya çalıştı, ancak top ceza alanı içerisinde J.Ebuka'nın önüne düştü, bu futbolcunun düzelttikten sonra yapmış olduğu vuruşla Yenicami'yi 1-0 öne geçirdi.

27.dakikada yine Mehmet Altın'la gelişen atakta, bu futbolcunun yerden altı pas içerisine kestiği topa vuran Kenneth takımının ikinci golünü kaydetti.2- 0

30.dakikada Barıne Eko'nun çalımlarla ceza alanı içerisine girerek çektiği şutu kaleci Ercan iki hamlede önledi.

44.dakikada sağdan Mehmet Altın'nın ceza alanı içerisine girerek altı pasa  kestiği topu engellemeye çalışan Çağrı topu kendi kalesine attı 3-0

45.dakikada Emin'nin ceza alanı içerisinde Barıne Eko'yu düşürmesi neticesinde, hakem penaltı noktasını gösterdi.Atışı kullanan Aydın durumu  3-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

50.dakikada organize gelişen Doğan Türk Birliği atağında  ceza alanı içerisinde top ile buluşan Okafor'un yapmış olduğu vuruş az farkla dışarıgitti  55.dakida İbrahim'in aşırtma vuruşunu kaleci Ercan kornere tokatladı.

63.dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında Emin'nin ceza alanı içerisinde Cemal'ı düşürmesi nedeniyle, hakem ikinci kez deplasman takımı lehine penaltı noktasını gösterdi.Atışı kullanan Aydın durumı 3-2'ye getirdi.

67.dakikada Mehmet Altın'nın kullandığı kornere iyi yükselen J.Ebuka, yaptığı kafa vuruşu ile takımını 4-2 öne geçirdi.

75.dakikada Tansel'in çekmiş olduğu şut yan kale direğinden döndü.

83.dakikada Doğan Türk Birliği defansını hatasını iyi değerlendiren  J.Ebuka

kaleciyi de geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi 5-2.

83.dakikada gelişen Yenicami atağında, Doğan Türk Birliği defansı ofsayt

 diye duraklayınca topu önünde bulan J.Ebuka kendisinin dördüncü,takımın ise altıncı golünü kaydetti.6-2.

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