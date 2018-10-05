Kartal deplasmanda kanatlanamadı

Avrupa Ligi I Grubu 2. Hafta karşılaşmasında Malmö takımına konuk olan Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Maçın ilk devresi 0-0 eşitlikle tamamlanmasına karşın ev sahibi Malmö takımı ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 3 yaptı. Grubun diğer maçında ise Sarsporg konuk ettiği Genk takımını 3-1 mağlup etti. Böylece grupta tüm takımlar 3’er puana yükseldi.

AKHİSAR YİNE MAĞLUP

Avrupa Ligi J Grubu’nda mücadele eden Akhisarspor ise konuk olduğu Standart Liege karşısında ilk devrede kalesinde gördüğü 2 gole tek golle cevap vermesi sonucunda sahadan 2-1 mağlup ayrılarak 2. Haftayı da puansız kapattı.