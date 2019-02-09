Kartal'dan Gönyeli'ye çifte pençe

Süper Lig’de zirveye oynayan Yenicami konuk olduğu Gönyeli’yi ilk devrede Hasan ikinci devrede ise John Ebuka’nın attığı gollerle 2-1 yenerek maç fazlasıyla lider oldu

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Emine Yarkın, Hüseyin Özaşık

Gönyeli: Kemal Bağbal, Talat, Süleyman, Kehinde, Christian, İbrahim, Raif, John Okoli, Fikret(54.Dk Kahraman), Menteş (84.Dk Mehmet Barkınay),Sabri(89.Dk Kemal Varan)

Yenicami: Ercan, Hasan(82.Dk Hascan), Emin, Yasin, Hüseyin Sadıklar, Aminu, Ünal, Tansel, Farouk(90+2.Dk Mehmet Çavuş) Kenneth(77.Dk Salih) John Ebuka

Goller: 32.Dk Hasan,58.Dk John Ebuka (Yenicami), 65.Dk Okoli (Gönyeli)

Kırmızı kart: 90+3.Dk Ünal (Yenicami)

Hamit SAKALLI

K-Pet Süper Lig’in 17. haftasında Yenicami ile Gönyeli arasında oynanan maçı liderlik hedefinde olan Yenicami, Hasan ve John Ebuka'nın golleriyle kazandı. Gönyeli maçta birçok pozisyondan yararlanamadı.

Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Yenicami karşısında Gönyeli'nin golü eski Yenicamili John Okoli'den geldi. Yenicami'den Ünal, Okoli'ye yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü

29.Dk: Yenicami atağında Ünal topu ceza sahasına ortaladı. Farouk’un kafa vuruşunda kaleci Kemal gole izin vermedi.

32.Dk : Yenicami atağında Hasan topla kendi yarı alanından rakip kaleye yöneldi ve pasını Aminu’ya aktardı. Aminu’nun pasıyla topla buluşan Tansel topu hareketlenen Hasan’ın önüne bıraktı ve Hasan vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-1 Yenicami

35.Dk : Gönyeli atağında Süleyman’ın pasıyla topla buluşan Okoli ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

58.Dk: Yenicami atağında Aminu’nun pasıyla topla buluşan John Ebuka oldukça sert bir şutla topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-2

65.Dk: Gönyeli atağında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Okoli vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 1-2 Yenicami

73.Dk: Gönyeli atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sabri’nin vuruşunda kaleci Ercan gole izin vermedi

90+3.Dk : Yenicami’de Ünal orta sahada Okoli’ye yaptığı sert hareket sonucunda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)