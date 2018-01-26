Kartal'dan, Garga'ya 2 pençe

Yenicami, Mağusa Türk Gücü maçında geriye düşmesine rağmen Mağusa Türk Gücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı. Hakemlerin iyi yönetim gösterdikleri maçın ikinci devresinde Tansel ve Ebuka ile goller bulan lider, rakibinin şampiyonlukta iddialı olma umudunu da sıfırladı. Yasin'in attığı gol, Mağusa ekibine sadece teselli oldu

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Zekai Töre, Hakan Gök

Yenicami: Ercan, Emin, Oladele, Eray (Yasin), Salih, John Okoli (Behiç), Ünal, Tansel, Mehmet Altınay, Farouk (Osman), John Ebuka

MTG: Türkkan, Erdoğ, Yasin, Yusuf, Sami, Adil, Mehmet Gürlü (Nevzat), Malik, Rashhed, Dinopeter, Halil Turan (Emre)

Goller: 26.Dk Yasin (P) (MTG), 62.Dk Tansel, 82.Dk John Ebuka (Yenicami)

K-PET Süper Lig ikinci devre açılış karşılaşmasında karşı karşıya gelen Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki mücadeleden lider Yenicami ilk devreyi geride kapatmasına rağmen sahadan galip ayrılmayı başardı. Özellikle ilk devresi yoğun yağış altında oynanan mücadelede futbolcular zaman zaman ayakta kalmakta zorlandılar.

9.Dk: MTG'nin kazandığı serbest vuruşta Yasin'in vuruşunda kaleci Ercan direk dibinde topa müdahale etti. Ercan'dan seken topa bu kez Rasshed vurdu ancak kaleci Ercan yine gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

16.Dk: Yenicami rakip ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı. Mehmet Altın'ın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

21.Dk: Yenicami atağında Tansel sağdan son çizgiye kadar indi ve pasını gerideki John Ebuka'ya aktardı. Ebuka'nın sert vuruşunda kaleci Türkkan topu kornere çeldi.

26.Dk: MTG atağında topla rakip ceza alanına giren Yasin, Ünal tarafından düşürülünce hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yasin topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 0-1 MTG

62.Dk: Yenicami atağında John Okoli'nin ara pasıyla topla buluşan Tansel düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 1-1 MTG

82.Dk: Yenicami atağında Erdoğ'un sırtına çarpan topu alan John Ebuka bu pozisyonu iyi değerlendirdi ve ceza sahası içerisinde sol çaprazda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. YENİCAMİ 2-1 MTG

88.Dk: MTG atağında Rasshed soldan ceza sahasına girdi ve pasını Dinopeter'e aktardı. Dinopeter'in vuruşunda top üst direkten geri geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yenicami karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

