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Kartal çok rahat turladı

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Kartal çok rahat turladı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Mehmet Ekşici, Yusuf Atlar

Yenicami: Ercan, Tansel, Hascan, Mehmet (Dk.46 Mahmut Amasyalı), Hüseyin, Hasan, Abaka (Dk.76 Hasan Evren), John Ebuka, Mahmut, Aminu (Dk.83 İbrahim), Fırat

Küçük Kaymaklı: Efe, Taner, Yusuf, Osita, Mehmet, Muhammet (Dk.83 Hasan), Diabone, Okafor, Barkın (Dk.80 Berkem), Sena, BerkemNurdal

Goller: Dk.65,75 AminouMumammed, Dk.90 Hasan Celil (YAK)

Kırmızı kart: Dk.69 Barkın Özaşık (K Kaymaklı)

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Atatürk Stadı'nda oynanan Yenicami – Küçük Kaymaklı karşılaşmasını Yenicami 3-0 kazanarak, adını yarı finale yazdırdı. İlk maçı yine Yenicami 4-0 kazanmıştı.

Barkın Özaşık’ın kırmızı kart görmesiyle KüçükKaymaklı'nın 21 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada Yenicami'nin gollerini 65. ve 75.dakikalarda Aminu, 90.dakikada ise Hasan Evren attı.

Maçın 68. dakikasında yaşanan gerginlikte, hakem İsfendiyar Açıksöz küfür gerekçesiyle Barkın Özaşık’ı kırmızı kartla cezalandırınca, oyun alanı karıştı. Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina’da oyun alanına girerken, olaylar sırasında yedek kulübesindeki Küçük Kaymaklı yöneticisi Mustafa Dağaşaner de kırmızı kart gördü. Olaylar daha sonra yatıştı.

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