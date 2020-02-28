Kartal, Burak'la kanatlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor skoru korudu ve devreye bu sonuçla girdi. İkinci yarıda sayısız gol pozisyonuna giren Beşiktaş 70. dakikada Burak Yılmaz ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında bir golü de ofsayttan iptal edilen Burak Yılmaz mücadelenin 87. dakikasında attığı penaltı golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş zorlu deplasmandan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Ligde bu sonuçla Beşiktaş 40 puana ulaştı ve 5.inci sırada kendine yer buldu. Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi. Alanyaspor ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Takımlar sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, statta bulunan tüm taraftarlar Türk Bayrağı sallayarak destek verdi. Karşılaşma İdlib’de şehit düşen askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Tribünlerde ise çok sayıda pankart açıldı.