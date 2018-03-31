Kartal, Boğaz’ı geçemedi

Maç boyunca oyunun kontrolünün lider Yenicami’de olduğu karşılaşmada ev sahibi Yeni Boğaziçi defansta hatasız oynayarak rakibine pozisyon vermedi. 0-0’lık skorla tamamlanan maç sırasında Yeni Boğaziçi başkanı Derviş Canaltay, sahaya girerek Yenicami yedek kulübesi ile tartışma yaşadı

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Y.BOĞAZİÇİ: Remzi-Rüstem(Mehmet Çağakan)- Keita-İsmail-Ramadan-(Ali Amir)-Ahmet--Armond-Burçin-Tugay-Ousmane-Zübeyir

YENİCAMİ:Ercan-Oladele-Salih(Bünyamin)-Farouk(Hasan)-Osman(Eray)Ünal-Tansel-M.Göktaş- J.Okoli-(Farouk dk.69)-Behiç-Yasin

İbrahim DALOĞLU

K-Pet Süper Lig’de hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren önemli karşılaşmada ligin dibinde olan Yeni Boğaziçi konuk ettiği lider Yenicami’ye neredeyse hiç pozisyon vermediği karşılaşmadan 0-0’lık skorla ayrılarak bir puan çıkarırken, Ebuka’nın yokluğunda gol bulamayan lider Yenicami ise takipçileriyle arayı açma şansını kaçırdı.

Dk. 8 Yenicami’nin kazandığı köşe atışında paslaşılarak kullanılan topu Osman Yeni Boğaziçi ceza alanına kaldırdı. Gelen topa ön direkte yükselen Yasin’in kafa vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Dk. 30 Yeni Boğaziçi’nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Tugay’ın yerden Yenicami ceza sahasına kestiği topla buluşan Ahmet kaleyi karşısına alarak şutunu atmak istedi ancak Yenicami defansı ayak koyarak topu uzaklaştırdı.

Dk. 45 Yenicami atağında orta alanda topla buluşan Ünal önünü açarak şutunu attı ancak top üstten farklı şekilde auta gitti.

İkinci yarıya Yenicami gol bulmak için daha baskılı başladı.

Dk. 47 Yenicami atağında Salih’in ortasında defanstan seken topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Okoli müsait pozisyonda topa istediği gibi vuramayınca top yandan auta gitti.

Dk. 65 Yenicami’nin orta alandan gelişen atağında topla buluşan Oladele kaleyi karşısına alarak şutunu attı ancak top az farkla yandan auta gitti.

Dk. 73 Hızlı gelişen Yenicami atağında Y. Boğaziçi defansından seken topla buluşan Ünal kaleci Remzi’nin önde olduğunu görünce üzerinden aşırtmak istedi. Ancak Ünal’ın vuruşunda kaleci Remzi topu iki hamlede kontrol etti.

Geride kalan dakikalarda da gol olmayınca maç başladığı gibi Y.Boğaziçi 0 – Yenicami 0 olarak tamamlandı. Bu sonuçla her iki takımda üst üste ikinci beraberliğini almış oldu.