Kartal bıraktığı yerden

Hamit Sakallı-Yorum

Yenicami ile Cihangir arasındaki süper kupa mücadelesinde daha iyi ve kaliteli olan Yenicami kupaya uzanmayı başardı. Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi Yenicami'ydi. Nitekim maça da hızlı başlayıp maçın daha hemen başında iki farklı öne geçip kendilerini rahatlattılar. Yenicami dün akşam Cihangir karşısında istediği her dakika gole gidebilirdi. John Ebuka ve Keneth ikilisi Cihangir savunmasını dağıtan isimlerdi. Bu ikiliyi bu sezon durdurabilecek takım sayısı bence çok az! Yenicami'nin süper ikilisinin etkili oyununa bir de Cihangir savunmasının yaptığı amatörce hatalar eklenince sonuç kaçınılmaz oldu. Özellikle Ertan'ın ikinci goldeki hatası inanılır gibi değildi. Yenicami takımında dün akşam kötü olan bir kişi dahi gösteremezken; Cihangir'de ise maalesef iyi diyebileceğimiz bir kişi bile yoktu. Yenicami'de Salih Güvensoy da ortaya koyduğu müthiş performansla galibiyete damga vuran isimlerdendi.

Cihangir bütün maç boyunca neredeyse iki pas yapamadı. Mensah ve Musa arasında köprü kuramadılar ve takım defans-forvet hattı olmak üzere iki bloğa ayrıldı. Bundan dolayı da uzun toplarla oynamak zorunda kaldılar ancak Yenicami orta saha ve savunması bu uzun topların hepsini çok rahat bir şekilde aldı. Cİhangir'in yabancısı Mensah takıma katkı yapmak bir yana takımın el freni gibiydi. Sınırlı bir metrekarenin içinde maçı tamamladı. Kendisine Fırat ve Musa da ayak uydurunca Cİhangir'in orta sahası camdan ve kırılgan bir yapıya büründü. Maçı kaybetmelerinin ve de bu kadar çaresiz kalmalarının en önemli sebebi buydu.

Yenicami ortaya koyduğu oyunla tam bir sistem takımı olduğunu gösterdi. Süper kupaya uzanıp kaldığı yerden devam eden Kartal,adeta ligin de en büyük favorisi benim dedi.