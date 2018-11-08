Kartal beraberlikle yetindi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile 1-1 berabere kaldı.

Genk Arena'da oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, Quaresma ile 16. dakikada 1-0 öne geçti. Genk, 87'de Berge ile eşitliği yakaladı: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 4'e Genk ise 7'ye çıkardı.

Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö'ye 2-0, sahasında Genk'e 4-2 mağlup olmuştu.