Kartal, Antalya’da pençelerini biliyor

Yenicami, devre arası kampı için gittiği Antalya’da çalışmalarına devam ederken, kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, devre arası kampı için gittiği Antalya’da çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-Beyazlı Başkent temsilcisi teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde tam kadro başladığı ve toplam 6 gün sürecek kamp süresi boyunca kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Antalya Limak Otel’de kamp çalışmalarını sürdüren Yenicami’de sakat oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Sedat Devecioğlu, Antalya kampında bazı hazırlık maçları da yapacaklarını ve bu maçlardan birinin de yine Antalya’da kamp yapan bir İran takımı ile olacağını söyledi.

Devecioğlu, kampın devre arasını iyi geçirebilmek amacıyla futbolcular için iyi bir motivasyon oluşacağına inandığını ifade ederek, kondisyon çalışmaları ve antreman maçları ile de ikinci yarıya en iyi şekilde hazır olarak gireceklerine inandığını belirtti.

