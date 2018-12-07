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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kartal, Alanya'da kanatlanamadı

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Kartal, Alanya'da kanatlanamadı
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Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında zirve mücadelesi yapan Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede iki ekip de birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 16, Beşiktaş da 25 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşikta da sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

18. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in şutu, defansa çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Karius, meşin yuvarlağı iki hamlede

kontrol etti.

36. dakikada Dorukhan Toköz, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

47. dakikada Junior Fernandes'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

55. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Topa yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda, kaleci Karius topu uzaklaştırdı.

67. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Djalma Campos topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı.

68. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

80. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak, savunmadaki Nsakala'dan döndü.

81. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Junior Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Villafanez'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

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