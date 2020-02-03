Kart ligde, ceza kupada

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
K-Pet Süper Ligde kırmızı kart gören futbolcuların tümü cezalarını NicosiaGroup Kıbrıs Kupa maçlarında çekecekler. Futbolcular 18. haftadaki lig maçlarında forma giyebilecekler.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
SERCAN DEMİRMANDTB
|
1 Maç
|
ALATTİN YAVUZBinatlı
|
1 Maç
|
BAYRAM ÖZGÜMBinatlı
|
1 Maç
|
TALAT DAĞERDüzkaya
|
1 Maç
|
DINOPETER JUDE MTG
|
1 Maç
|
HİBRAHİM YANIKHamitköy
|
1 Maç
|
KEMAL TEKÜNYeşilova
|
1 Maç
|
HÜSEYİN BAHÇECİEsentepe
|
2 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
MUAMMER ATASAYLapta TBSK
|
2 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
İLKER İNCELER
|
Türk Ocağı Limasol
|
MELİH GÖK
|
Dörtyol SK
|
RAMAZAN ÇORUK
|
Lapta TBSK
|
İLTAÇ KEÇELİ
|
Yalova SK
|
SÜLEYMAN BATUK
|
Lapta TBSK
|
ARMSTRONG CHIDI
|
Lefke TSK
|
ERAY YEŞİLYAYLA
|
Binatlı YSK
|
BARIŞ BASAN
|
Bostancı Bağcıl SK
|
AHMET TEKE
|
Girne Halk Evi
|
AUGUSTIN GILLES BINYA
|
Düzkaya KOSK
|
FAROUK DADZIE
|
Yenicami AK