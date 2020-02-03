Kart ligde, ceza kupada

K-Pet Süper Ligde kırmızı kart gören futbolcuların tümü cezalarını NicosiaGroup Kıbrıs Kupa maçlarında çekecekler. Futbolcular lig maçlarında forma giyebilecekler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

K-Pet Süper Ligde kırmızı kart gören futbolcuların tümü cezalarını NicosiaGroup Kıbrıs Kupa maçlarında çekecekler. Futbolcular 18. haftadaki lig maçlarında forma giyebilecekler.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;