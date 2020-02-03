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Kart ligde, ceza kupada

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K-Pet Süper Ligde kırmızı kart gören futbolcuların tümü cezalarını NicosiaGroup Kıbrıs Kupa maçlarında çekecekler. Futbolcular lig maçlarında forma giyebilecekler

Kart ligde, ceza kupada

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

K-Pet Süper Ligde kırmızı kart gören futbolcuların tümü cezalarını NicosiaGroup Kıbrıs Kupa maçlarında çekecekler. Futbolcular 18. haftadaki lig maçlarında forma giyebilecekler.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

SERCAN DEMİRMANDTB

1 Maç

ALATTİN YAVUZBinatlı

1 Maç

BAYRAM ÖZGÜMBinatlı

1 Maç

TALAT DAĞERDüzkaya

1 Maç

DINOPETER JUDE MTG

1 Maç

HİBRAHİM YANIKHamitköy

1 Maç

KEMAL TEKÜNYeşilova

1 Maç

HÜSEYİN BAHÇECİEsentepe

2 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

MUAMMER ATASAYLapta TBSK

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

İLKER İNCELER

Türk Ocağı Limasol

MELİH GÖK

Dörtyol SK

RAMAZAN ÇORUK

Lapta TBSK

İLTAÇ KEÇELİ

Yalova SK

SÜLEYMAN BATUK

Lapta TBSK

ARMSTRONG CHIDI

Lefke TSK

ERAY YEŞİLYAYLA

Binatlı YSK

BARIŞ BASAN

Bostancı Bağcıl SK

AHMET TEKE

Girne Halk Evi

AUGUSTIN GILLES BINYA

Düzkaya KOSK

FAROUK DADZIE

Yenicami AK
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