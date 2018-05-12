Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü

Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Kaan Koday, Ali Orçan

Karşıyaka: Abdullah, Bayram Dağgül, Edip, Mehmet(İlksen), Ali(Sabahattin), Bayram, Barış(Tahir), Olgun, Ertuğ, Hüseyin, Ahmet Can

Vadili: İlhan, Mustafa(Remzi), Umut, Ali, Erkan(Mehmet), Cemal, Hacı, Mustafa Kermeoğlu(Uğur), Uğur, Süleyman, Serdar

Necati KÜLAHLILAR

Karşıyaka geçtiğimiz sezon düştüğü K-Pet Birinci Lig’den, play off final maçında Vadili’yi 4-0 mağlup ederek bir sezon aradan sonra dönmeyi başardı.

BTM Birinci Lige play off final maçında Kırmızı Grup’tan gelen rakibi Vadili karşısında maça hızlı başlayan Karşıyaka, 34. dakikada Ahmet Can ile 1-0 öne geçerken ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci devreye de etkili başlayan Karşıyaka oldu. 57. dakikada Ali takımını 2-0 öne geçirdi. Rahatlayan Karşıyaka, 62’de Bayram Arıkhan ile 3-0’ı buldu. Maçın 75. dakikasında Vadili’den Umut ve Cemal kırmızı kart gördüler. Maçın 85. Dakikasında Karşıyaka’dan Olgun, penaltıdan skoru belirleyen golü attı. 4-0

Bu golden sonra kalabalık bir taraftar topluluğunun izlediği maçta saha karıştı. Futbolcular arasında sahada başlayan olaylara, tribünler de karışırken, taraftarlar sahaya girdiler. Hakem Mehemt Sezener ve ekibi, bu nedenle soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakika soyunma odasına giden hakem heyeti, daha sonra sahaya dönerek, maçı tamamlarken, maçı 4-0 kazanan Karşıyaka, K-Pet Birinci Lige dönmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.