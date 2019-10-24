Karşıyakalılara ceza yağdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulu, Yalova maçında kırmızı kart gören Karşıyaka futbolcularına toplam 10 maç ceza verdi.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
İsmail Sancar Vadili
|
1 Maç
|
FaroukDadzıe YAK
|
1 Maç
|
Hüseyin Taşçı, GG
|
1 Maç
|
Muhsin Gürün Çetinkaya
|
3 Maç
|
1 Maç
|
Mustafa Damlar Göçmenköy
|
3 Maç
|
Muzaffer Khan MTG
|
1 Maç
|
Mustafa Gök MARAŞ
|
1 Maç
|
Eray Ergin Esentepe
|
1 Maç
|
Göksel Soyer Lapta
|
1 Maç
|
Bayram Dağgül Karşıyaka
|
3 Maç
|
Tahir Sovukoluk Karşıyaka
|
3 Maç
|
Muhammet Savaşçı Karşıyaka
|
1 Maç
|
Beşir Ndiaye Dumlupınar
|
1 Maç
|
Osman Erdoğan Esentepe
|
1 Maç
|
Berkan Keleş Karşıyaka
|
2 Maç
|
Yusuf Altınbaş, Yalova
|
1 Maç
|
Oğuzhan Yaraşık Mesarya
|
3 Maç
|
Arda Gece Mağusa Türk Gücü
|
3 Maç
|
Gazi Çıra Mağusa Türk Gücü
|
3 Maç
|
Buğra Gökalp Yeniboğaziçi
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
Enver Karakaya MTG
|
1 MAÇ
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
Sabri Çiftçioğlu
|
MORMENEKŞE GBSK
|
Edip Menekşe
|
KARŞIYAKA ASK
|
BeratKurtay
|
DÖRTYOL SK