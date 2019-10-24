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Karşıyakalılara ceza yağdı

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Karşıyakalılara ceza yağdı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulu, Yalova maçında kırmızı kart gören Karşıyaka futbolcularına toplam 10 maç ceza verdi.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

İsmail Sancar Vadili

1 Maç

FaroukDadzıe YAK

1 Maç

Hüseyin Taşçı, GG

1 Maç

Muhsin Gürün Çetinkaya

3 Maç

Koray GülçiçekDüzkaya

1 Maç

Mustafa Damlar Göçmenköy

3 Maç

Muzaffer Khan MTG

1 Maç

Mustafa Gök  MARAŞ

1 Maç

Eray Ergin Esentepe

1 Maç

Göksel Soyer Lapta 

1 Maç

Bayram Dağgül Karşıyaka

3 Maç

Tahir Sovukoluk Karşıyaka

3 Maç

Muhammet Savaşçı Karşıyaka

1 Maç

Beşir Ndiaye Dumlupınar

1 Maç

Osman Erdoğan Esentepe 

1 Maç

Berkan Keleş Karşıyaka

2 Maç

Yusuf Altınbaş, Yalova

1 Maç

Oğuzhan Yaraşık Mesarya

3 Maç

Arda Gece Mağusa Türk Gücü

3 Maç

Gazi Çıra Mağusa Türk Gücü

3 Maç

Buğra Gökalp Yeniboğaziçi

1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

Enver Karakaya MTG

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Sabri Çiftçioğlu

MORMENEKŞE GBSK

Edip Menekşe

KARŞIYAKA ASK

BeratKurtay

DÖRTYOL SK

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