Karşıyakalılara ceza yağdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulu, Yalova maçında kırmızı kart gören Karşıyaka futbolcularına toplam 10 maç ceza verdi.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU CEZA İsmail Sancar Vadili 1 Maç FaroukDadzıe YAK 1 Maç Hüseyin Taşçı, GG 1 Maç Muhsin Gürün Çetinkaya 3 Maç Koray GülçiçekDüzkaya 1 Maç Mustafa Damlar Göçmenköy 3 Maç Muzaffer Khan MTG 1 Maç Mustafa Gök MARAŞ 1 Maç Eray Ergin Esentepe 1 Maç Göksel Soyer Lapta 1 Maç Bayram Dağgül Karşıyaka 3 Maç Tahir Sovukoluk Karşıyaka 3 Maç Muhammet Savaşçı Karşıyaka 1 Maç Beşir Ndiaye Dumlupınar 1 Maç Osman Erdoğan Esentepe 1 Maç Berkan Keleş Karşıyaka 2 Maç Yusuf Altınbaş, Yalova 1 Maç Oğuzhan Yaraşık Mesarya 3 Maç Arda Gece Mağusa Türk Gücü 3 Maç Gazi Çıra Mağusa Türk Gücü 3 Maç Buğra Gökalp Yeniboğaziçi 1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA Enver Karakaya MTG 1 MAÇ