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Karşıyaka’da hakem darp edildi

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Karşıyaka’da hakem darp edildi
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K-Pet 1. Lig'in 6. haftasında Karşıyaka ile Yalova arasında oynanan mücadelede Karşıyaka takımının yardımcı antrenörü Halil Arıkhan’ın yardımcı hakem Mehmet Volkan Çelik’i darp etmesi nedeniyle maç yarıda kaldı.

Karşıyaka’nın, Yalova karşısında 1-0 önde olduğu mücadelenin 70. dakikasında Muhammet Savaşçı’nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ile Karşıyaka dokuz kişi kalırken olaylar başladı. Karşıyaka yardımcı antrenörünün mücadelenin yan hakemi Mehmet Volkan'ı darp etmesi ile saha karıştı. Karşıyaka taraftarları da olaylara karışınca karşılaşmanın hakemi Kerem Eran mücadeleyi tatil etti.

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