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Karşıyaka’da bayram havası

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Karşıyaka’da yaşanan sorunlar yönetimin girişimleri ile son bulurken, yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik ekip de belirlenirken, takım camianın içerisinden çıkmış olan Bayram Paşaoğluları'na ve Halil Arıkhan'a emanet edildi

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Karşıyaka’da bayram havası
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Birinci Lig kulüplerinden Karşıyaka’da yaşanan sorunlar yönetimin girişimleri ile son bulurken, yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik ekip belirsizliği de son buldu. Kulüpten alacaklarını alan tüm futbolcular yeni sezonda da takımın formasını giymeyi kabul ederlerken, iç transfer sorunsuz tamamlanmış oldu.

Uzun zamandır takıma tekrardan kazandırılması için yoğun uğraş verilen antrenör Bayram Paşaoğluları, baskılar ve takımı bu zor dönemde yalnız bırakmamak için teklifi kabul etti. Bayram Paşaoğulları'nın yardımcılığını ise kulübe uzun yollar futbolcu yönetici ve başkan olarak hizmet veren Halil Arıkhan yapacak.

Kulüp başkanı Mustafa Dağgül yaptığı açıklamada diğer cazip tüm teklifleri reddedip kendilerini tercih eden Bayram Paşaoğulları'na özel olarak teşekkür edip, en büyük transferin  teknik ekip olduğunu söyledi. Mustafa Dağgül transfer çalışmalarına da teknik ekinin raporu doğrultusunda hız verdiklerini belirtti.

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