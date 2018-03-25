Karşıyaka zor virajı rahat döndü

BTM 1. Lig Beyaz Grup lideri Karşıyaka, zorlu Denizli deplasmanından net bir skorla galip ayrılıp, liderliğini sürdürdü. Grubun diğer iddialı takımı Düzkaya da, Aydınköy deplasmanından 3 puanla dönerek, iddiasını sürdürdü.
BTM 1. LİG BEYAZ GRUP
Aydınköy - Düzkaya 1-5
Yılmazköy - Ortaköy 1-3
Tatlısu - Karaoğlanoğlu 3-1
Denizli - Karşıyaka 0-2
BTM 1. Ligi Beyaz Grup Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
8
|
7
|
0
|
1
|
26
|
8
|
18
|
21
|
2.
|
8
|
6
|
0
|
2
|
25
|
11
|
14
|
18
|
3.
|
8
|
5
|
1
|
2
|
17
|
11
|
6
|
16
|
4.
|
8
|
4
|
1
|
3
|
18
|
12
|
6
|
13
|
5.
|
8
|
3
|
1
|
4
|
15
|
19
|
-4
|
10
|
6.
|
8
|
2
|
1
|
5
|
9
|
15
|
-6
|
7
|
7.
|
8
|
2
|
1
|
5
|
9
|
26
|
-17
|
7
|
8.
|
8
|
0
|
1
|
7
|
9
|
26
|
-17
|
1
|
9.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0