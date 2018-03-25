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Karşıyaka zor virajı rahat döndü

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Karşıyaka zor virajı rahat döndü
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BTM 1. Lig Beyaz Grup lideri Karşıyaka, zorlu Denizli deplasmanından net bir skorla galip ayrılıp, liderliğini sürdürdü. Grubun diğer iddialı takımı Düzkaya da, Aydınköy deplasmanından 3 puanla dönerek, iddiasını sürdürdü.

BTM 1. LİG BEYAZ GRUP 
Aydınköy - Düzkaya 1-5
Yılmazköy - Ortaköy 1-3
Tatlısu - Karaoğlanoğlu 3-1
Denizli - Karşıyaka 0-2

BTM 1. Ligi Beyaz Grup Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

KARŞIYAKA ASK

8

7

0

1

26

8

18

21

2.

DÜZKAYA KOSK

8

6

0

2

25

11

14

18

3.

DENİZLİ SK

8

5

1

2

17

11

6

16

4.

ORTAKÖY SK

8

4

1

3

18

12

6

13

5.

TATLISU HOSK

8

3

1

4

15

19

-4

10

6.

YILMAZKÖY SK

8

2

1

5

9

15

-6

7

7.

KARAOĞLANOĞLU SB

8

2

1

5

9

26

-17

7

8.

AYDINKÖY MSK

8

0

1

7

9

26

-17

1

9.

AKÇAY SK

0

0

0

0

0

0

0

0
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