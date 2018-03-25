Karşıyaka zor virajı rahat döndü

BTM 1. Lig Beyaz Grup lideri Karşıyaka, zorlu Denizli deplasmanından net bir skorla galip ayrılıp, liderliğini sürdürdü. Grubun diğer iddialı takımı Düzkaya da, Aydınköy deplasmanından 3 puanla dönerek, iddiasını sürdürdü.

BTM 1. LİG BEYAZ GRUP

Aydınköy - Düzkaya 1-5

Yılmazköy - Ortaköy 1-3

Tatlısu - Karaoğlanoğlu 3-1

Denizli - Karşıyaka 0-2

BTM 1. Ligi Beyaz Grup Puan Tablosu

