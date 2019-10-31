Karşıyaka yenilenmeye gitti

İsa TABAK

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka’da başkan değişikliği olurken, Mustafa Dağgül başkanlıktan ayrıldı. Gerçekleştirilen olağan üstü genel kurul sonucunda başkanlığa Ahmet Düzdaban başkanlığa getirildi. Ahmet Düzdaban, Lapta Gençlik Kampından memur olarak görev yapıyor.

Bayram Paşaoğlulları’nın teknik adamlığının devam ettiği kulüpte, yardımcı antrenörlük görevine ise yeni bir isim getirildi. Salim Tayançlı, futbolculuğunun yanında kulüpte, yardımcı antrenörlük görevini de üstlendi.