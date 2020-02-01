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Karşıyaka, yaka yaka gidiyor

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Karşıyaka, yaka yaka gidiyor

K-PET Birinci Ligde Maraş ile Karşıyaka arasında Necip Halil Kartal Stadında oynanan maçı deplasman ekibi Karşıyaka kazandı.

İkinci devreye kötü başlayan Maraş ile iyi başlayan Karşıyaka arasındaki mücadeleyi Turgay Misk yönetti. Maçı kazanan Karşıyaka, ikinci devredeki tırmanışını sürdürdü. Karşıyakagalibiyeti getiren golleri ilk devrede Kaan Borova, ikinci devrede Hüseyin Konyalıoğlu ve Cenker Pehlivan’dan geldi.

Maçta 2 kez öne geçmesine rağmen kendi evinde galibiyeti koruyamayarak mağlubiyete razı olan Maraş’ın gollerini Oğuz Göktaş attı.

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