Karşıyaka ve Dörtyol’a ceza geldi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, Karşıyaka Ergin ŞahdurStadında Karşıyaka ile Dörtyol arasında gerçekleşen K-Pet I.Lig maçında saha olaylarına sebep olanKarşıyaka ile oyuncusu olaylara karışan Dörtyol’uncezası açıklandı.

Karşıyaka’nın sahası 1 maç kapatılırken, Dörtyol’a 2,500TL para cezası verildi. Görüntülerden saha olaylarına karıştıkları tespit edilen Karşıyaka oyuncusu Cenker Pehlivan ile Dörtyol oyuncusu Mustafa Ali Arslan’a da ceza verildi. Rakip takım oyuncularına vurduğu açık şekilde görülen Cenker Pehlivan’a ve Mustafa Ali Arslan’a 3 maçtan men cezası verildi.